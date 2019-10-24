مجلس عمداء النيلين يدعو لاستقرار العملية الأكاديمية

التأم اليوم الخميس الاجتماع الطارئ لمجلس عمداء جامعة النيلين برئاسة المدير بروفيسور محمد الأمين أحمد ونائبه المكلف عبد الرحمن البدوي ووكيل الجامعة دكتور عبد الرحمن البكري.

ورحب مدير الجامعة بالعمداء الجدد موصياً إياهم بالاهتمام بالطلاب وإدارة حوار مباشر معهم باعتبارهم الشريحة التي قدمت الشهداء والجرحى والمفقودين وقامت على أكتافهم ثورة ديسمبر المجيدة. ودعا مدير الجامعة العمداء للعمل من أجل استقرار العملية الأكاديمية وراحة الطلاب.

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ووقف الاجتماع بحسب سونا – على موقف كليات الجامعة الأكاديمي وتوصيات الشئون العلمية تمهيداً لفتح الجامعة الأسبوع المقبل، كما أوصى الاجتماع بتوفير الاحتياجات العاجلة للكليات المختلفة في تحسين بيئة الكليات والخدمات ومواصلة أعمال الصيانة واستكمال حاجة الكليات لأجهزة المعامل وتسيير الرحلات العلمية وسد النقص في الأساتذة .

وقد أثنى الاجتماع على مبادرة (حنبنيها جامعة النيلين) التي أطلقها الأساتذة والموظفون والعمال والطلاب للمساهمة في إعمار الجامعة وتحسين بيئتها وتوفير الدعم المادي لاحتياجاتها في الكليات المختلفة.

ودعا الاجتماع لضرورة إقامة مناشط توعوية وتثقيفية تعمل على الإعلاء من الحوار السلمي بين الطلاب والعمل على نشر ثقافة قبول الآخر وعدم الإقصاء بين الكيانات السياسية داخل الجامعة من أجل جامعة مستقرة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)