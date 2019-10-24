5 معلومات لا تعرفها عن أبعد مجرة في ذكرى اكتشافها

هل تعلم أنه فى مثل هذا اليوم من 6 سنوات فقط، تم اكتشاف أبعد مجرة على الإطلاق، التى تسمى بـ" z8-GND-5296"، والتى سمحت بنظرة أوسع للكون وما يمكن أن يحتويه من أسرار كبيرة قد لا نتمكن يوما من الوصول إليها.

ونرصد عدد من المعلومات عن هذه المجرة، وفقا لما ذكره موقع صحيفة "الاندبندت" البريطانية:

1- تبعد هذه المجرة 13,1 مليار سنة ضوئية عن الأرض.

2- تكونت هذه المجرة بعد 700 مليون عام فقط من الانفجار العظيم الذى بدأ بعده الكون، والذى حدث منذ 13.8 مليون عام.

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3- تم هذا الاكتشاف بواسطة تلسكوب هابل الفضائي االموجود في مدار ثابت للأرض وتلسكوب كيك في قمة مونا كيا في هاواي.

4- بحث العلماء مكتبة تضم حوالي 100000 من أكثر المجرات البعيدة قبل التأكيد أنها أبعد مجرة، حيث اتضحت مسافة بعدها من خلال تحليل ضوء الأشعة تحت الحمراء الذي أصدرته.

5- تشهد هذه المجرة ولادة نجوم بطريقة أسرع من مجرتنا بمئات المرات.