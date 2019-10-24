"بيجو وسيتروين" تتوقع وصول وارداتهما من مصر لـ100 مليون يورو

قال أرنود بيلوني، رئيس قسم التسويق بـ سيتروين العالمية، إن العلامة التجارية سيتروين تطمح أن تكون أحد أهم العلامات التجارية الأوروبية للسيارات بالسوق المصري، خلال الفترة المقبلة، معبرا عن دعمه واعتزازه بالموديلات الجديدة C5 Aircross و C3 Aircross، وراهن على منافستهم القوية بالسوق المصري، الفترة المقبلة.

وأضاف بيلوني، أن هناك خططا للتوسع في مصر من خلال إطلاق موديلات جديدة لـ سيتروين بالسوق المصري، تلبي احتياجات مختلفة للمستهلك المصري، لافتا أن السوق المصري يعتبر من أكثر الأسواق استقرارا ونموا ويتطور بشكل سريع، كما تستورد مجموعة PSA "بيجو" مكونات السيارات من بعض المصانع المصرية بقيمة تتجاوز 20 مليون يورو سنويا، ومن المتوقع أن تصل إلى 100 مليون يورو خلال عام 2023.

وقال هشام حسني، مدير التسويق والمبيعات الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لمجموعة PSA العالمية، أن طموحات المجموعة بالسوق المصرى كبيرة حيث تستحوذ سيتروين على حوالى 1.8٪ من إجمالي مبيعات السوق في الوقت الحالي، وهناك تطلعات لأن تستحوذ على 5٪ من إجمالي مبيعات السوق المصرية للسيارات في الفترة المقبلة.