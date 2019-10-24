ترامب يتهم البنك المركزي الأمريكي بالتقصير في واجباته بعدم خفض سعر الفائدة

اتهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الخميس، مجددا بنك الاحتياط الفيدرالى /البنك المركزي/ الأمريكى بالتقصير فى أداء واجباته من خلال عدم خفض سعر الفائدة، ومن ثم تحفيز وإنعاش الاقتصاد الأمريكي.

وذكر راديو" صوت أمريكا" فى نشرته باللغة الإنجليزية أن ترامب طالب - فى تدوينة عبر موقع تويتر - بضرورة الاقتداء بالدول المنافسة للولايات المتحدة مثل ألمانيا وغيرها، مشيرا إلى أن بنك الاحتياط الفيدرالى الأمريكى يسارع إلى رفع سعر الفائدة، غير أنه يسير ببطء شديد للغاية عندما يتعلق الأمر بخفض سعر الفائدة.

وقال ترامب "إن بنك الاحتياط الفيدرالى سوف يكون مقصرا فى أداء واجباته إذا لم يقدم على خفض سعر الفائدة والسعى لتحفيز الاقتصاد الأمريكي" .

كان البنك المركزى الأوروبى قد قرر خلال اجتماعه اليوم / الخميس / الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 5ر0 فى المائة.