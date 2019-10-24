يواصل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، خرقه للسيادة السورية، بعد إعلانه إقامة منطقة مراقبة فى مدينة السورية.
وقال أردوغان، إن تركيا اتفقت مع روسيا على إقامة منطقة مراقبة على الطرف الشمالى الغربى من مدينة منبج السورية بهدف حماية المنطقة.
وأضاف أردوغان: "طلبنا منطقة بطول 19 كيلومترا وعرض خمسة كيلومترات فى شمال غرب منبج لحماية المنطقة، وتوصلنا لاتفاق فى هذا الصدد مع روسيا، إنها مثل موقع مراقبة".
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان يواصل خرقه لسيادة سوريا ويعلن إقامة منطقة مراقبة في منبج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.