أردوغان يواصل خرقه لسيادة سوريا ويعلن إقامة منطقة مراقبة في منبج

يواصل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، خرقه للسيادة السورية، بعد إعلانه إقامة منطقة مراقبة فى مدينة السورية.

وقال أردوغان، إن تركيا اتفقت مع روسيا على إقامة منطقة مراقبة على الطرف الشمالى الغربى من مدينة منبج السورية بهدف حماية المنطقة.

وأضاف أردوغان: "طلبنا منطقة بطول 19 كيلومترا وعرض خمسة كيلومترات فى شمال غرب منبج لحماية المنطقة، وتوصلنا لاتفاق فى هذا الصدد مع روسيا، إنها مثل موقع مراقبة".