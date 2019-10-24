السودان يُخطط للقضاء على شلل الأطفال فى غضون 3 سنوات

قال الدكتور أكرم التوم وزير الصحة السودانى، إن وزارته تسعى للقضاء على شلل الأطفال خلال 3 سنوات، هى عمر الحكومة الانتقالية الحالية.

وأضاف التوم، خلال كلمته فى الاحتفال باليوم العالمى لاستئصال شلل الأطفال والذى نظمته وزارة الصحة، أنه سيتم فى نهاية شهر أكتوبر من عام 2022، الانتهاء من المسح والتقصى للحماية من الأمراض والأوبئة بالسودان.

وشدد الوزير السودانى على ضرورة التحقق من النسبة التى حققها برنامج التحصين الموسع خاصة فى الولايات، والتى أعلن فى السابق أنها بلغت 90 %، موضحا أن الحكومة الجديدة ومن منطلق الشفافية تريد أن تتأكد من مدى صحة هذه النسبة.. معربا عن أمله فى الوصول عام 2022، إلى سودان خال من مرض شلل الأطفال.