أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع نشاط فى الرياح السطحية وجريان للسيول وشبه انعدام للرؤية، وذلك على المدينة المنورة ومحافظات ( الحناكية - العيص - العلا - بدر - خيبر -وادى الفرع – ينبع) ، مشيرة إلى أن هذه الحالة المناخية تستمر من الساعة الـ 11 صباحًا حتى الساعة 11مساءً هذا اليوم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدنى بمنطقة المدينة المنورة الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجارى السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات السلامة فى مثل هذه الحالة المناخية، متمنيةً السلامة للجميع، وأن يجعلها الله سقيا خير وبركة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. بيان مهم من الأرصاد السعودية بشأن حالة الطقس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.