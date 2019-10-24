عاجل.. بيان مهم من الأرصاد السعودية بشأن حالة الطقس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع نشاط فى الرياح السطحية وجريان للسيول وشبه انعدام للرؤية، وذلك على المدينة المنورة ومحافظات ( الحناكية - العيص - العلا - بدر - خيبر -وادى الفرع – ينبع) ، مشيرة إلى أن هذه الحالة المناخية تستمر من الساعة الـ 11 صباحًا حتى الساعة 11مساءً هذا اليوم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدنى بمنطقة المدينة المنورة الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجارى السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات السلامة فى مثل هذه الحالة المناخية، متمنيةً السلامة للجميع، وأن يجعلها الله سقيا خير وبركة.