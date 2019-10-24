عاجل.. لوبوان الفرنسية تفضح الديكتاتور أردوغان على غلافها

تعبيراً عن الجرائم التى يرتكبها الجيش التركى فى شمال سوريا بحق المدنيين الأكراد، تصدرت صورة الديكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان غلاف مجلة " لوبوان" الفرنسية واصفة إياه بالديكتاتور .

واتهمت المجلة " أردوغان " بممارسة تطهير حملة تطهير عرقي وإبادة جماعية بحق الأكراد، حيث أكد جيمس جيفرى المبعوث الخاص للرئيس الأمريكى دونالد ترمب إلى سوريا، أن قوات أمريكية رأت أدلة على ارتكاب القوات التركية جرائم حرب فى سوريا أثناء هجومها على الأكراد هناك.

وأضاف أن مسؤولين أمريكيين يعكفون على بحث هذه التقارير وطالبوا بتفسير من الحكومة التركية. كما قال إن مسؤولين أمريكيين يحققون فى تقرير بأن تركيا استخدمت الفسفور الأبيض الحارق المحظور أثناء هجومها.

جاء ذلك في ثانى يوم على التوالى يدلى خلاله جيفرى وماثيو بالمر، النائب المساعد لوزير الخارجية الأمريكى الذى يتولى ملفات من بينها العلاقات مع تركيا، بشهادتهما أمام الكونجرس الأمريكى.