عاجل.. البرهان: وضع السودان في قائمة الإرهاب يهدد نجاح الفترة الانتقالية

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إن وضع السودان في القائمة الأمريكية للإرهاب يهدد نجاح الفترة الانتقالية ويضع العراقيل أمامها.
وأضاف لدى مخاطبته ختام القمة "الروسية - الأفريقية" بسوشتي مساء اليوم الخميس، أن بلاده تستشرف مرحلة جديدة بعد ثورة ديسمبر التي قادها شعبها وانحازت له القوات المسلحة.
وأوضح: نتطلع أن تقدم قمة سوتشي المساعدة السودان في تجاوز تداعيات وضعه في هذه القائمة، مشددا على أن السودان الآن يقوم بعمليات إعادة البناء والتنمية والإعمار عبر شراكة وطنية خالصة بين القوات المسلحة وقوى الثورة.
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