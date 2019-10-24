السبت.. الفنان المصري محمد رمضان يطرح "السلطان"

يطرح الفنان المصري محمد رمضان آخر كليباته "السلطان"، بعد غدٍ السبت، بعد الانتهاء من تصويره فى أحد قصور مراكش بدولة المغرب، من إخراج حسام الحسينى، الذى تعاون معه من قبل فى 3 أغنيات كان آخرها «إنساى» مع المغنى المغربى سعد لمجرد.

وقال مطلع الأغنية: "العبد لله السلطان السلطان.. أنا عارف إن اسمى شاغل كل الحاقدين.. وحب الناس ده كنز حتى شوفوا المعجبين.. شايف إنى رقم واحد أصلى وسط المحبوبين.. أصل النجاح ده رزق بعته رب العالمين.. كنت سامع كلامهم ومنفض مشغول مش فاضى".

وينتظر انتهاء تحضيرات مسلسله الجديد "البرنس" إنتاج سينرجى، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، والذى تدور أحداثه فى إطار شعبى اجتماعي، ويعكف محمد سامى على كتابة باقى الحلقات خلال الفترة المقبلة، وإعلان بدء التصوير المقرر له منتصف الشهر المقبل على أقصى تقدير.

وقدم الفنان المصري آخر أعماله الدرامية بمسلسل "زلزال" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته حلا شيحة، ماجد المصرى، أحمد صيام، حنان سليمان، وآخرون، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج سينرجى .