عاجل.. "BBC" تفضح بريطانيا: هكذا استغلت الإخوان الإرهابية لشن حروب نفسية

اعترفت هيئة الإذاعة البريطانية "bbc" باستغلال بريطانيا لجماعة الإخوان الإرهابية لشن حروب نفسية ضد الشعب المصرى، في واقعة من الوقائع القلية بل النادرة جدًا.

واستندت الـ bbc على اعترفها المثير إلى ما اسمته "وثائق سرية"، كاشفة دون أن تدرى أن بريطانيا كانت تستغل جماعة الإخوان الإرهابية لإثارة البلبلة ونشر الأكاذيب والشائعات، وهو الأسلوب المستخدم دائما من أعداء مصر لبث الإحباط وسط أبناء الشعب المصرى.

كشفت وثائق سرية أن بريطانيا استغلت شعبية وتأثير جماعة الإخوان ، لشن حروب نفسية ودعائية سرية على أعدائها، من أمثال، الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر، خلال العقد السابع من القرن الماضي.

وحسب الوثائق، فقد روجت بريطانيا منشورات تحمل اسم الجماعة تهاجم فيها بقسوة سلوك المؤسسات الأمنية المصرية، وقد انتهزت بريطانيا الفرصة، واستغلت اسم وتأثير الإخوان في إطار حربها السرية، لتأليب المسلمين، في مختلف الدول، على عبد الناصر والدولة المصرية.

ما نشرته البى بى سى من وثائق سرية يكشف لجميع حجم المؤامرة ضد مصر، وأن بريطانيا تستخدم الإخوان لإثارة الرأى العام المصرى بمصطلحات ومنشورات مغلفة بالدين.