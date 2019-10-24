أردوغان يشن تهديد حاد لأوروبا باللاجئين ويهاجم أعضاء بالكونغرس

الخليج 365: جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تهديده لأوروبا في قضية اللاجئين، فيما هاجم أعضاء الكونغرس الأمريكي الذين يستضيفون قيادات في “قسد”.

وقال أردوغان، في كلمة له خلال اجتماع في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، إنه “عندما يحين الأوان ستفتح تركيا، حدودها للمهاجرين ليتوجهوا صوب أوروبا”.

وأوضح أردوغان: “حينما أقول سنفتح حدودنا أمام المهاجرين يرتبكون (الأوروبيون)، عندما يحين الأوان سنفتح الأبواب”.

وهاجم الرئيس التركي، أعضاء بالكونغرس الأمريكي الذين دعوا قيادات في “قسد”، لزيارة الولايات المتحدة، قائلا: “سيدفعون الثمن عندما يحين الوقت”.

وأضاف أردوغان: “نخوض اليوم كفاحا دوليا ونقف صامدين أمام هجمات كبرى الدول”. عربي21 المادة السابقة تورط في قتل تورط في قتل خاشقجي .. كل ما تريد أن تعرفه عن وزير الخارجية السعودي الجديد! المقالة القادمة تفاوت في أسعار السلع الأساسية بالأسواق

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