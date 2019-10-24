تورط في قتل خاشقجي.. كل ما تريد أن تعرفه عن وزير الخارجية السعودي الجديد!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً بتعيين الأمير فيصل بن فرحان آل سعود صاحب الخبرة الدبلوماسية في الغرب وزيراً للخارجية بدلاً من إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ضمن تعديل وزاري محدود أجراه الملك سلمان على الحكومة السعودية، تزامناً مع محاولات المملكة تحسين صورتها على الساحة الدولية والاستعداد لتولي رئاسة مجموعة العشرين العام المقبل.

وشغل الأمير فيصل منصب سفير السعودية لدى ألمانيا على مدى الأشهر القليلة الماضية، وكان قبلها مستشاراً سياسياً بالسفارة السعودية في واشنطن. كما سبق أن تولى رئاسة مشروع مشترك مع شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات.

وذكرت صحيفة «تاغس شبيغل» الألمانية أن الأمير فيصل الذي يجيد الألمانية مقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ولديه خبرة 15 عاماً في مجال التسليح.متورط في قتل خاشقجي

علاقات الوزير بالغرب ينغصها دوره المزعوم في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 201.

فقبل 8 أشهر، لمّحت منظمات غير حكومية تعمل في برلين إلى وجود تحركات شعبية للحيلولة دون تعيين الأمير فيصل سفيراً لبلاده في ألمانيا، نظراً لضلوعه في حادث مقتل خاشقجي، بحسب ما نقله موقع الجزيرة نت.

وقالت مؤسسة المجهر الأوروبي آنذاك إن عدة منظمات طالبت الرئيس الألماني فرانك شتانماير بمنع قبول قرار السعودية تعيين الأمير فيصل سفيراً لبلاده في برلين.

وأوضحت أنه تورط في عملية استدراج خاشقجي إلى قنصلية بلاده في إسطنبول، عندما كان يشغل منصب كبير المستشارين في سفارة بلاده لدى الولايات المتحدة.