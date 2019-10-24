عاجل.. وزير الدفاع المصري في مؤتمر بالصين: يجب تعميق التعاون الدولي المشترك لمكافحة الإرهاب

عاد إلى أرض مصر الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة المصري وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، بعد زيارته إلى جمهورية الصين الشعبية، على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى فى زيارة رسمية استغرقت عدة أيام حيث أجريت مراسم الإستقبال الرسمية بمقر وزارة الدفاع الصينية وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين كما استعرض حرس الشرف، و كان في استقباله الفريق أول وي فنج هه عضو مجلس الدولة ووزير الدفاع الصينى.

وأجرى خلال زيارته العديد من المباحثات الهامة تناولت نقل وتبادل الخبرات العسكرية وزيادة أوجه التعاون العسكرى المشترك بين كلا البلدين في مجالات التسليح والتدريبات المشتركة والتأهيل والتدريب للكوادر العسكرية علي كافة المستويات.

وأعرب زكي، عن إعتزازه بالعلاقات الراسخة من الشراكة والتعاون المثمر مع جمهورية الصين الشعبية ولاسيما فى المجال العسكرى ، وتوافق رؤى القيادة السياسية المصرية والصينية تجاه دعم جهود الإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

كما أشاد وزير الدفاع الصيني بمستوى التعاون والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين وشعبيهما الصديقين في مختلف الجوانب مؤكدين الحرص المشترك على استمرار تطويرها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المتبادلة، كما أكد علي أهمية الدور الهام والحيوي لمصر والداعم لأمن واستقرار المنطقة.

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وقام وزير الدفاع المصري، بحضور مراسم الافتتاح لمنتدي ( زيانغشان الدولى ) بحضور عدد من وزراء الدفاع من مختلف الدول، وألقي القائد العام للقوات المسلحة كلمة أكد فيها علي ضرورة تعميق التعاون الدولي المشترك لمكافحة الارهاب مشيراً إلي حتمية سن قوانين للحد من انتشار الارهاب ونشر الأفكار المتطرفة.

كما التقى في وقت لاحق بوزير الأمن العام الصيني ، حيث تناول اللقاء بحث ملفات التعاون الامني في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

والتقى مع عدد من ممثلي شركات الصناعات الدفاعية الصينية ، كما قام بزيارة القاعدة البحرية بشانغهاى ، وتفقد عدد من الوحدات التابعة للقوات البحرية الصينية ، مشيدا بما تتمتع به القوات البحرية الصينية من قدرات قتالية عالية.