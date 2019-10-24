قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في عدد من التغريدات له عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن الولايات المتحدة لن تسمح لداعش باستعادة السيطرة على حقول النفط في سوريا، مشيرًا إلى أنه ربما حان الآوان للأكراد أن يتسلموا مسؤولية حقول النفط في سوريا.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. ترامب يعلن مفاجأة للأكراد ويوجه رسالة شديدة اللهجة لداعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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