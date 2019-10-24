عاجل.. ترامب: قوات سوريا الديمقراطية أشاد في اتصال هاتفي معي بالدور الأمريكي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن قائد قوات سوريا الديمقراطية أشاد في اتصال هاتفي معي بالدور الأمريكي في العدوان التركي على سوريا، وفقًا لما نشره على صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، منذ قليل.

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