الشاهد: تونس ملتزمة بالعمل على دعم وترسيخ انتمائنا الأفريقي

أكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أن بلاده ملتزمة بمواصلة العمل على دعم وترسيخ انتمائها الأفريقى الذى يمثل عمقها الاستراتيجي.

وأعتبر الشاهد - فى الكلمة التى ألقاها فى افتتاح المنتدى الاقتصادى الأفريقى الروسى أمام عدد من رؤساء الدول والحكومات - أن مشاركة تونس فى هذه القمة الاقتصادية التاريخية تعكس إيمان بلاده بأهمية توثيق التشاور السياسى وتطوير أطر التعاون وإرساء شراكات استراتيجية بين أفريقيا ومختلف التجمعات والقوى الاقتصادية الكبرى فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.

ودعا - بحسب بيان لرئاسة الحكومة التونسية، اليوم الخميس - إلى اغتنام فرصة انعقاد هذا الملتقى لإطلاق شراكة حقيقية تسهم فى خلق مجال للحوار من أجل تكريس ودعم أسس السلام والتعاون بين مجتمعات وثقافات كلا الطرفين (روس وأفارقة)، وإقامة مشاريع اقتصادية وتنموية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يتطلب العمل على الأولويات المشتركة والاستفادة القصوى من الفرص والإمكانيات المتاحة لدى الجانبين لا سيما تدعيم الروابط الاقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية بين القطاعين الخاص والعام فى البلدان الأفريقية وروسيا.

وأكد رئيس الحكومة التونسية أن العلاقات التونسية-الروسية شهدت فى السنوات الأخيرة تقدما فى مختلف مجالات التعاون الاقتصادى والتجارى وفى مجالات السياحة والتعاون الطلابى والجامعي، معربا عن أمله فى تعزيز وتنويع هذه العلاقات للارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الفاعلة والمتينة بين البلدين فى جميع المجالات.