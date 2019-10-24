مستوى مخيف للهلال ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• بعيدا عن نتيجة الفوز التي أحرزها الهلال امام منافسه اهلي شندي بهدفين مقابل هدف مساء أمس في الدوري الممتاز .. رغم هذا الفوز لم يقدم الهلال العرض المنتظر الذي يطمئن قاعدته الجماهيرية .. أن الازرق في طريقه الي استعادة مستواه المعهود .. إلا ان اللاعبين خذلوا الجماهير بمواصلة تقديم العروض المهزوزة .. بل قدموا عرض أسوأ من مباريات هلال كادوقلي والامل والاكسبريس .. والتي شهدت تعثر الهلال سواء بالخسارة او التعادل.

• الخوف على الهلال نابع من اقتراب موعد انطلاق مرحلة مجموعات دوري أبطال افريقيا .. وهذا المستوى لن يقود الهلال لمنافسة ثلاثة أندية من العيار الثقيل في المجموعة التي تضم الهلال .. لذلك نأمل في رؤية الهلال بحال افضل من التي ظهر عليها بالأمس.

• كشفت مباراة الامس العديد من الايجابيات والسلبيات بالنسبة للجهاز الفني .. والذي أصبح مطالبا بضرورة معالجة السلبيات والاستفادة من الايجابيات في الفترة القادمة .. وقد حالف التوفيق الجهاز الفني الدفع بعدد من الوجوه التي لم تشارك بإستمرار مع الهلال في هذا الموسم.

• بكل أمانة الهلال يحتاج للكثير حتي يعود الي سابق عهده.