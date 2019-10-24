شهاب محمد - الخرطوم - 24 أكتوبر، 2019 الخليج 365: المادة السابقة نصائح للبشير والآخرين -2-.. بقلم محجوب عروة المقالة القادمة جريدة لندنية : جبل الديون يعرقل خطط إصلاح الاقتصاد السوداني

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو: المرأة السودانية تقف أمام وزارة العدل مطالبة بعدم التوقيع على اتفاقية سيداو…. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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