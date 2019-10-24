عاجل.. انسحاب مناصري حزب الله من ساحة رياض الصلح ببيروت بعد تدخل الأمن

انسحب العشرات من مناصري حزب الله من ساحة رياض الصلح وسط بيروت بعد دفع القوى الأمنية تعزيزات إلى المنطقة، وفقًا لما أفادت به فضائية "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

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