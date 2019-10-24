أعلن مستشار الرئيس الروسى أنطون كوبياكوف، أن روسيا والدول الأفريقية، وقعت اتفاقيات خلال منتدى "روسيا-إفريقيا" في سوتشي، تقدر قيمتها بنحو 12.5 مليار دولار أمريكى.
وقال كوبياكوف، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الخميس، "يبلغ عدد الاتفاقيات والمذكرات والعقود التي وقعتها روسيا مع الدول الأفريقية أكثر من 50 وثيقة، وبلغ إجمالى الوثائق المعروفة لدينا حتى هذه اللحظة 800 مليار روبل "نحو 12.5 مليار دولار أمريكي".
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. روسيا والدول الأفريقية توقع 50 وثيقة خلال منتدى سوتشى بـ12.5 مليار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.