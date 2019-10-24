عاجل.. روسيا والدول الأفريقية توقع 50 وثيقة خلال منتدى سوتشى بـ12.5 مليار دولار

أعلن مستشار الرئيس الروسى أنطون كوبياكوف، أن روسيا والدول الأفريقية، وقعت اتفاقيات خلال منتدى "روسيا-إفريقيا" في سوتشي، تقدر قيمتها بنحو 12.5 مليار دولار أمريكى.

وقال كوبياكوف، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الخميس، "يبلغ عدد الاتفاقيات والمذكرات والعقود التي وقعتها روسيا مع الدول الأفريقية أكثر من 50 وثيقة، وبلغ إجمالى الوثائق المعروفة لدينا حتى هذه اللحظة 800 مليار روبل "نحو 12.5 مليار دولار أمريكي".