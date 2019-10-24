أحمد الفيشاوى يستأنف "أشباح أوروبا" مطلع نوفمبر

يستأنف الفنان أحمد الفيشاوي تصوير دوره ضمن أحداث فيلم "أشباح أوروبا"، خلال مطلع نوفمبر المقبل، وذلك بعد توقف التصوير خلال الفترة الماضية.

وقال مصدر داخل فريق العمل، أن توقف تصوير الفيلم لمدة 3 أسابيع، لارتباط بطلة العمل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بإحياء حفلات غنائية في هذه الفترة، على أن يعود صناع العمل إلى لوكيشن التصوير في مطلع نوفمبر المقبل.

وتدور أحداث العمل في إطار من الأكشن والمغامرات حول ثلاثة أشقاء، منهم ثلاثة في منطقة شعبية، ومثلهم في دولة أوروبية، ويستعد طاقم العمل للسفر إلى إحدى الدول الأوروبية لتصوير المشاهد الخارجية، وتتلقى هيفاء تدريبات من متخصصين في الأكشن.

الفيلم قصة كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي في أولى تجاربه الإخراجية، وبطولة هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر.