كليب محمد رمضان يتخطى 110 ملايين مشاهدة

حقق فيديو كليب أغنية "الملك" للفنان المصري محمد رمضان نسبة مشاهدة تخطت حاجز الـ100 مليون مشاهدة، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
وتخطى الكليب نسبة مشاهدة 110 ملايين مشاهدة، وذلك منذ طرحه في يوم 4 أغسطس من العام الماضي، وأثارت الأغنية جدلًا واسعًا عقب طرحها في هذا التوقيت.
وفي نفس السياق، يستعد محمد رمضان، خلال الأيام المقبلة، لطرح فيديو كليب أحدث أغنياته بعنوان "السلطان"، التي تعاون فيها مع شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات.
يذكر أن الفنان محمد رمضان طرح مؤخرًا كليب "هما عايزينها فوضى"، من إخراج ياسر سامي، والأغنية من كلمات وألحان فرغلي بلاكس، كما كسر الكليب حاجز الـ5 ملايين مشاهدة، منذ طرحه عبر موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب".
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