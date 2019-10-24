200 مليون هاتف هواوي ذكي خلال 2019

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلك العالمية عن شحن 200 مليون هاتف ذكي الي الأن في عام 2019 مقارنة بما حققته هواوي من نفس معدل الشحنات في العام الماضي.

كما شهد عام 2019 إطلاق العديد من الأجهزة الرائدة والمتميزة من هواوي والتي تتضمن سلسلة HUAWEI P30 التي حصلت على عدد من الجوائز العالمية نظرًا لأن HUAWEI P30 PRO أصبح أفضل هاتف ذكي للتصوير الفوتوغرافي كما أنه رائد الهواتف الذكية. فاز HUAWEI P30 PR0 بجائزة الجمعية الأوروبية للصورة والصوت EISA لأفضل هاتف ذكي في موسم 2020-2019، حيث أن هذا العام هو الثاني علي التوالي الذي تفوز به هواوي بمثل هذه الجائزة. يذكر أن هواوي تنافست هذا العام مع 55 شركة من الشركات العالمية المتخصصة في المنتجات الالكترونية.

وتم إطلاق سلسلة HUAWEI Mate 30 وسط ترقب عالمي كبير نظرًا لتزويدها برقاقة معالج Kirin 990 5G SoC وحصول هاتفها HUAWEI Mate 30 Pro علي أعلي التقييمات في اختبارات منصة DXOMARK العالمية بتحقيق 121 نقطة حيث أن الهاتف أصبح متصدر الهواتف الرائدة في التصوير الفوتوغرافي نظرًا لنظام الكاميرا رباعية العدسات والتي تشمل كاميرا SuperSensing Cine المزودة بالإضافة الي التصميم المستقبلي في كاميرات الهاتف الذي يأتي في إطار دائري.

كما أعلنت هواوي إطلاق نسخة خاصة من HUAWEI Mate 30 Pro 5G حيث أن النسخة الجديدة ستأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت مع مساحة تخزينية 512 جيجا بايت كما أن الهاتف سيأتي بتصميمين جديدين من الجلد بلوني الأخضر والبرتقالي.