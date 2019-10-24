رأس الحربة في الحرب على المقاومة .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بعد.التطبيع السياسى والتنسيق الامنى والاقتصادى بين عرب امريكا من جهة والكيان الاسرائيلى الغاصب من جهة اخرى ، وبعد الحرب العلنية الشرسة على محور المقاومة – حركات ودول – التى تولت كبرها وعملت على التحشيد لها السعودية والامارات والبحرين ، وبعد اللقاءات التى باتت جهرا بين قادة سياسيين وامنيين كبار فى كيان العدو مع بعض العرب الذين خذلوا اشقاءهم الفلسطينيين وتآمروا عليهم وعملوا على بيع القدس لسيدهم الامريكى فى صفقة يبيع فيها من لايملك لمن لايستحق ، وبعد التداعيات الكبرى التى تشهدها منطقتنا ياتى الان دور التطبيع العسكرى بين عرب امريكا والكيان الغاصب ويمثل لقاء المنامة تحت عنوان التصدى لايران يمثل حجر الزاوية فى مسيرة التطبيع التى سار عليها الحكام وبعض المثقفين الخونة رغم اعتراض احرار الامة ورفضهم القاطع لفكرة التطبيع من اساسها ناهيك عن تواصل لحظى او تنسيق جزئى.

بات معروفا ان مُؤتمر البحرين لمُناقشة الأمن البحريّ والتصدّي لنُفوذ إيران يأتي تدشينًا للتّطبيع العسكريّ بين دول الخليج وإسرائيل وهو مالم تعد حكومة العدو تجد حرجا فى الاعلان عنه خاصة وان حلفاءها العرب لم يعد يعنيهم اخفاء هذه العلاقة التى كانت يوما ما من المحرمات ولاتستطيع اى دولة ان تجاهر بها واصبحت بعض الدول العربية الان – بكل اسف – تسعى لنيل رضى الامريكى بأى ثمن ولو ترتب على ذلك تشريد الشعب الفلسطينى وبيع القدس وانتهاك الحرمات حتى وصل الامر بالامارات مثلا الى اخطر المراحل وهى تبعث ببعض طياريها ليتم تدريبهم تحت اشراف قيادة العدو وفى مؤسسته المجرمة التى تقتل الابرياء وقد قيل ان الطيارين الاماراتيين شاركوا فى قصف اخوانهم فى غزة .

فى ظل هذا الانحدار الاخلاقى وفقدان الضمير لدى حكامنا ومثقفينا المتصهينين فى هذا الظرف يأتى مؤتمر المنامة التى تشغل الان خانة رأس الحربة فى الحرب على المقاومة ويجتمع المتآمرون تحت عنوان عريض وهو التصدى لايران ، وتبرز اكذوبة قديمة نتجدد وهى قضية اسلحة الدمار الشّامل كمصدرٍ للخطر المزعوم فى الوقت الذى تعلن ايران فيه امام الملأ انها لاتسعى ولن تسعى لامتلاك السلاح النووى وذلك لحرمة استخدامه فهل سيظل صهاينة العرب فى مساعيهم لاجهاض حلم الامة بالانعتاق الذى يمثله محور المقاومة وتمثل المؤامرة عليه احد ابرز سياسات السعودية والامارات وعموم المتصهينين العرب التى يعملون لاجلها صباح مساء لتحقيق مصالح اسرائيل والوقوف امام ارادة الشعوب الحرة ؟

الصهاينة العرب يجتمعون فى المنامة ضمن ستين دولة تدور فى الفلك الامريكى وترفع شعار التصدى للخطر الايرانى ويشكل هذا اللقاء استمرارا لسياسة الابتزاز الامريكى لدول الخليج والسعى لكسب المزيد من الاموال التى سيدفعها الاثرياء العرب لترامب ونتنياهو وماكرون وجونسون وغيرهم من طواغيت الارض ويضنون بها على اخوانهم فى العروبة والدين ولو انهم دفعوا عشرها للمحتاجين من إخوانهم لتم علاج مشاكل التعليم والصحة وكثير من الضروريات فى عدد من الدول العربية والاسلامية لكنهم لم يدفعوا ولن يدفعوا طالما ان اميرهم ترامب يحدد لهم الاولويات.