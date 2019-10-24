المباحث تسترد عربات وركشات وأموالاً منهوبة بالجزيرة

استردت مباحث شرطة الجزيرة (10) عربات و(15) ركشة اضافة إلى ملايين من الأموال المسروقة.

وكشف المقدم شرطة الحسن سعد عبد الله مدير شرطة مباحث الولاية أن ادارته استردت مبلغ (9) ملايين جنيه في بلاغات نهب و(10) عربات و(15) ركشة خلال شهر اكتوبر .

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وأكد اللواء الركن احمد حنان احمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف، بسب (اليوم التالي) لدى مخاطبته اليوم الخميس ضباط وضباط صف وجنود إدارة المباحث بحضور اللواء شرطة علي محمد عثمان الطيب مدير شرطة الولاية، أن ما حققته مباحث الولاية وجد الاشادة من كافة القطاعات ومن قيادات وزارة الداخلية وأن نجاحات إدارة المباحث عزز ثقة المواطنين في كافة القوات النظامية، واعلن إلتزامه بالعمل على معالجة قضايا القسم وتأهيله.

مشيدا بالنجاحات التي ظلت تحققها إدارة المباحث الجنائية بشرطة الولاية.

وفي السياق جدد مدير شرطة الولاية بإلتزام الشرطة بأداء واجبها في حماية ممتلكات المواطنين وسلامتهم بالتنسيق مع كافة القوات النظامية وبالتعاون مع المجتمع لتجسيد شعار الأمن مسئولية الجميع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)