الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

بالفيديو : ميسي يسجل رقمًا استثنائيًا باسمه في دوري أبطال أوروبا

0 نشر
Moayd Noreldeen 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 24-أكتوبر-2019

2 مشاهدة

بالفيديو : ميسي يسجل رقمًا استثنائيًا باسمه في دوري أبطال أوروبا

أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ، لاعب الإسباني، أول لاعب في التاريخ يسجل في 15 مواسم متتالية بمسابقة .

 

وبحسب مصراوي دخل ميسي تاريخ دوري أبطال أوروبا ليسجل رقما استثنائيا، بعدما هز شباك سلافيا براج، خلال موجهة بالجولة الثالثة بدوري الأبطال.

Advertisements

 

كما انضم ليونيل ميسي إلى الإسباني راؤول و البرتغالي ، لاعبا السابقين، بعد أن سجل أمام 33 فريقا مختلفًا في دوري أبطال أوروبا.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : ميسي يسجل رقمًا استثنائيًا باسمه في دوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا