إغلاق ملف الاتهام في قضية شبكة متهمة بتخريب الاقتصاد

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أغلقت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام ملف الاتهام في قضية شبكة تهريب السيارات من الجماهيرية الليبية إلى داخل البلاد، مكونة من (16) متهماً يواجهون الاتهام بتخريب الاقتصاد الوطني، وحددت جلسة لاحقة لاستجواب المتهمين، ومن ثم التقرير بشأن توجيه الاتهام من عدمه حسبما تراه المحكمة من بينات.

وتشير حيثيات البلاغ الأولية بحسب (اليوم التالي) إلى أن السلطات الأمنية ألقت القبض على شبكة إجرامية تخصصت في تهريب سلع وبضائع مختلفة، تم ضبطهم بتهريب سيارات حديثة وتهريبها من ليبيا إلى البلاد عبر الحدود الشمالية، دون المرور بالجهات المختصة بقصد التهرب من الرسوم المالية، وعدم تسجيل السيارات بأوراق رسمية، مستغلين (بنطون) معدية عطبرة لعبورها النهر من الضفة الغربية إلى الشرقية، وتم توقيف عربة خاصة بمسؤول كانت تقدم لهم تسهيلات ودعم خلال عملية التهريب، وتم توقيف الشبكة وبينهم عمال البنطون، وأضيفت عربة المسؤول إلى 9 سيارات مهربة وتم التحقيق مع المتهمين، ووجهت لهم نيابة أمن الدولة الاتهام بمخالفة المادة 57 أ الفقرة (1) من القانون الجنائي، المتعلقة بـ(الإضرار بالاقتصاد الوطني)، التي تصل فيها العقوبة إلى السجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات أو الغرامة ومصادرة الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وأحيل البلاغ إلى محكمة جنايات عطبرة، وأصدر رئيس الجهاز القضائي قراراً بإحالته إلى محكمة جرائم الفساد باعتبارها جهة اختصاص.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)