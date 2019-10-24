شاهد بالفيديو.. الفنانة مونيكا تقدم فواصل من الرقص داخل سيارتها وتثير ضجة واسعة على السوشيال ميديا

أشعلت الفنانة السودانية مونيكا روبيرت مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان بعد ظهورها وهي ترقص وتقود سيارتها في شوارع العاصمة الخرطو.

وبحسب موقع النيلين فقد أظهر مقطع الفيديو الذي تداوله الكثيرون على مواقع التواصفل الاجتماعي المطربة المعروفة وهي تتمايل وترقص على أنغام أغنيتها الجديدة “ست البيت”.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي كعادتهم انقسموا ما بين منتقدين لرقصات المطربة وما بين مؤيدين ومشيدين بصوت المطربة وجمالها وأناقتها.

ويرى المنتقدين أن المطربة أكثرت من الرقص داخل سيارتها التي تقودها في الشارع العام وهو الأمر الذي وصفوه بغير المقبول في العادات والسلوكيات السودانية.

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فيما يرى معجبي مونيكا أن الفنانة لم ترتكب جرم أو فعل مشين وكل ما قامت به هو تعبير وفرحة بداخلها لنجاح الأغنية.

الجدير بالذكر أن إلى أغنية مونيكا الجديدة “ست البيت” التي طرحتها في الأيام الماضية كانت قد حققت نجاحاً كبيراً وهي من كلمات وألحان الشاعرة زوبة طاشين.

فيديو الأغنية الجديدة

الخرطوم (أخبار الخليج 365)