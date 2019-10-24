مقتل أب بسبب حوش للمواشي

حكى شاب بمحكمة جنايات الحاج يوسف عن تفاصيل مقتل والده طعناً بالسكين بمنطقة عد بابكر بالحاج يوسف ، حيث يواجه الاتهام “3” شبان وذلك إثر نقاشات بين والده والمتهم الاول بسبب حوش للمواشي.

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وأشار لقاضي المحكمة نصر الدين بابكر الهادي الجمري بوصفه شاهد اتهام الى ان احداث الجريمة كانت في شهر رمضان المبارك، اثناء تواجده برفقة والده وآخرين بالشارع العام، مضيفا انه اثناء ذلك حضر المتهمون اليهم، موضحاً ان المتهم الاول كان يحمل سكينا، فيما كان المتهم الثاني والثالث يحملان عصا وماسورة، منوهاً الى انه حاول ايقاف المتهم الاول بيد ان المتهم قام بتسديد طعنتين له بالاضافة الى تسبيب خدش له مما ادى الى فقدان وعيه وسقط ارضا، لافتا الى انه بعد استعادة وعيه وجد والده قد طعن وتم اسعافه الى المستشفى بيد انه فارق الحياة.

ونفى ابن المجني عليه بحسب المجهر، علمه بوجود خلافات بين المتهم الاول ووالده حول تغيير مدخل حوش الابقار الى ناحية اخرى من منزل المتهم الاول، وبسماع افادة ابن المجني عليه حددت المحكمة جلسة اخرى لمواصلة سماع قضية الاتهام.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)