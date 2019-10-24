التاريخ: 24-أكتوبر-2019
7 مشاهدة
سدد شابان تحت تأثير الحبوب المخدرة طعنات قاتلة لصديقهما بائع الطيور بعد استدراجه مما ادى لوفاته في الحال باحد المقابر بالحاج يوسف.
وكشف مصدر بان المجني عليه يعمل بائع طيور وتربطه صداقة مع المتهمين حيث تم استدراجه بواسطة الهاتف الى موقع الحادث مسددين له خمس طعنات ولاذوا بالفرار تاركين المجني عليه الذي حاول انقاذ نفسه الا انه سقط ميتاً.
وكشف المصدر بحسب المجهر ان المتهمين تحت تأثير الحبوب المخدرة، وتم القبض على أحد المتهمين ودون بلاغ في مواجهته تحت نص المادة “130” وما زالت تحقيقات الشرطة مستمرة لفك طلاسم البلاغ والقبض على المتهم الثاني.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر حبة (خرشة) تؤدي بحياة بائع طيور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.