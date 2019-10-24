حبة (خرشة) تؤدي بحياة بائع طيور

سدد شابان تحت تأثير الحبوب المخدرة طعنات قاتلة لصديقهما بائع الطيور بعد استدراجه مما ادى لوفاته في الحال باحد المقابر بالحاج يوسف.

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وكشف مصدر بان المجني عليه يعمل بائع طيور وتربطه صداقة مع المتهمين حيث تم استدراجه بواسطة الهاتف الى موقع الحادث مسددين له خمس طعنات ولاذوا بالفرار تاركين المجني عليه الذي حاول انقاذ نفسه الا انه سقط ميتاً.

وكشف المصدر بحسب المجهر ان المتهمين تحت تأثير الحبوب المخدرة، وتم القبض على أحد المتهمين ودون بلاغ في مواجهته تحت نص المادة “130” وما زالت تحقيقات الشرطة مستمرة لفك طلاسم البلاغ والقبض على المتهم الثاني.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)