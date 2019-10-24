المريخ يبعد المدرب الجزائري ويكلف أبو عنجة وبريمة

التاريخ: 24-أكتوبر-2019 فى : رياضة 104 مشاهدة قرر مجلس إدارة نادي المريخ إبعاد المدير الفني الجزائري آيت عبد الملك عن الإشراف الفني على مباراتي الفريق القادمتين أمام الهلال ومريخ الفاشر. Advertisements وعقدت البعثة اجتماعاً مع المدرب وأخطرته بإبعاده عن تدريب الفريق عقب تراجع نتائج الفريق في عهده. وقرر مجلس المريخ بحسب صحيفة السوداني، تكليف المدرب العام جمال أبو عنجة وحامد بريمة بالأشراف على تدريب الفريق، ومن جانبه رفض المدرب الجزائري قرار إبعاده وطالب بعودته للخرطوم التي سيصلها اليوم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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