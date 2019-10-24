اعتداء بـ(السكاكين) على حكم في مباراة بكادوقلي

التاريخ: 24-أكتوبر-2019
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أثارت جماهير هلال كادوقلي الجدل في مباراة فريقها أمام أهلي عطبرة والتي جرت أمس “الأربعاء” في بطولة الدوري الممتاز، وأشهر بعض المشجعين “السكاكين” في وجه الحكم ومعاونيه.
وقال شهود عيان لمصادر، إن طاقم التحكيم الذي أدار مواجهة الأمس تعرض للضرب المبرح عقب نهاية المباراة. وشهدت المباراة اعتداءً وحشياً على الحكام، ليلعب الجهاز الفني والإداري دوراً في إنقاذهم.
ويشار بحسب صحيفة السوداني، إلى أن المباراة بين هلال كادوقلي وأهلي عطبرة انتهت بالتعادل بدون أهداف.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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