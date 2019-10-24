(ضواقة) تكشف عن بديل محلي لحساسية القمح

كشفت صاحبة مشروع “ضواقة” المهتم بمجالات الاطعمة، نهضة عبد الله ارباب، ابتكار احدى دراسات علوم التغذية انواعاً من البسكويت من دقيق الدخن المحلي، وانه يساعد الذين يعانون من الحساسية من تناول القمح.

وقالت ارباب اثناء احتفالية “ضواقة” الثالثة، ان الطالبة امنية صاحبة الابتكار ظلت تعمل على ابتكارها لاكثر من عام، وانه وجد رواجاً جيداً لدى من يعانون من الحساسية.

Advertisements

وأكدت انها ستعمل على نشر نشر وسائل الاتصال بالمبتكرة على صفحة مشروع ضواقة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأبانت ارباب خلال الاحتفالية، ان ابتكار بسكويت الدخن يندرج ضمن اهداف مشروع ضواقة التسويقية لاصحاب الماكولات الغذائية في السودان، عكس القيمة الغذائية للوجبات للمستهلكين، وأعلنت بحسب آخر لحظة، عن اقامة احتفالية اخرى لهواة الطبخ في القريب العاجل.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)