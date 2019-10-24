الموسيقار الشافعي شيخ إدريس يدعو لعمل “أوبريت” يوثق للثورة

ناشد الملحن والموسيقار المعروف الشافعي شيخ إدريس زملاءه بالوسط الفني عبر صفحته بـ”الفيس بوك” بضرورة عمل أوبريت ضخم للثورة حيث قال: (لا زلت أحلم بأوبريت ضخم يوثق لثورة ديسمبر المجيدة.. لشهدائها الأبرار وهذا لعمري أضعف الإيمان، أسأل الله العون والسند، مؤكداً بأن الثورة لم تأخذ حظها من الأغنيات والتعظيم الفني كثورة أكتوبر وأبريل).

الجدير بالذكر أن الموسيقي الشافعي شيخ إدريس بحسب صحيفة السوداني، ظل داعماً للثورة منذ انطلاقتها الأولى عبر عدد من المبادرات ودائماً ،ما يطلق المناشدات لزملائه بالوسط الفني للوقوف مع الثورة ودعمها، فيما شن هجوماً في وقت سابق على أعضاء الاتحاد من الذين كانت مواقفهم رمادية تجاه الثورة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)