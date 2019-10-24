روسيا تطلب مغادرة أي جنود أمريكيين باقين في سوريا

طالبت روسيا اليوم الخميس، بمغادرة أي جنود أمريكيين باقيين في سوريا، متهمة الولايات المتحدة بأنها قوة احتلال في الدولة التي مزقتها الحرب والواقعة في الشرق الأوسط.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، في تصريحات له: "بالنسبة لوجود جنود أمريكيين في سوريا، فإن موقفنا معروف جيدا. وجود الوحدات الروسية في سورية هو فقط الشرعي بدعوة من القيادة السورية".

وسحبت الولايات المتحدة قواتها بشكل مفاجئ من شمال سوريا في وقت سابق من هذا الشهر، قبل أيام من بدء تركيا، عضو حلف شمال الأطلسي "ناتو"، هجوما ضد المسلحين الأكراد في المنطقة الذين كانت الولايات المتحدة تحميهم.

وتوصلت روسيا، الداعم العسكري الرئيسي للحكومة السورية، إلى اتفاق مع تركيا هذا الأسبوع لتقاسم السيطرة على أجزاء من شمال سورية استهدفها الهجوم التركي، مما أجبر المسلحين الأكراد على مغادرة هذه المناطق.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أمر بالانسحاب الأمريكي الجزئي، في خطاب متلفز هذا الأسبوع إن "عددا صغيرا من القوات الأمريكية سيبقى في سوريا، لا سيما لحماية منشآت النفط".