اعفاء وتعيين مدراء تنفيذيين بولاية كسلا

أصدر والي ولاية كسلا المكلف اللواء ركن محمود بابكر محمد همد قرارا اعفي بموجبه عددا من المدراء التنفيذيين بعدد من محليات الولاية وهم جعفر يوسف عبود محلية كسلا ومامون علي محمد عشرة محلية حلفا الجديدة وعادل محمد صالح محلية ريفي نهر عطبرة وعين الوالي المكلف بموجب القرار مامون علي محمد عشرة مديرا تنفيذيا لمحلية كسلا و الزين ادم محمد مديرا تنفيذيا لمحلية ريفي نهر عطبرة عادل حسن صالح مديرا تنفيذيا لمحلية حلفا الجديدة و جعفر يوسف عبود امينا لمجلس التخطيط الاستراتيجي ووجه القرار الجهات المعنية وضع القرار موضع التنفيذ.

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