البنوك التجارية تهبط بمؤشرات البحرين فى مستهل التعاملات

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالية، لدى مستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.01% خاسرًا نحو 0.18 نقطة، ليصل إلى مستوى 1525 نقطة، بدعم من الضغوط البيعية وهبوط قطاعى البنوك التجارية والخدمات.
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات على 3.5 مليون سهم بقيمة 373.2 ألف دينار.
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 1.52% بضغوط هبوط سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.03%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.37% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين، لتصليح السفن والهندسة بنسبة 10%.
فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.44% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة "جى إف إتش" المالية بنسبة 0.43%.
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