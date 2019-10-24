انخفاض النفط وسط مخاوف على الاقتصاد العالمي

تراجعت أسعار النفط اليوم، في ظل استمرار المخاوف حيال توقعات بضعف الطلب، وذلك بعد أن كانت قد سجلت مكاسب كبيرة في الجلسة السابقة عقب انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية.

وهبطت عقود "برنت" بواقع 17 سنتا إلى 61 دولارا للبرميل، بعدما كان المزيج العالمي قد صعد الأربعاء بنسبة 2.5%.

وانخفضت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بواقع 32 سنتا إلى 55.65 دولار للبرميل وأنهى الخام الأمريكي تعاملات الجلسة السابقة مرتفعا بنسبة 3.3%.

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وقالت كارولين بين، كبيرة اقتصاديي السلع الأولية لدى شركة "كابيتال إيكونوميكس"، إنه "من المرجح أن تظل أسعار النفط مكبوحة على المدى القريب، إذ لا يزال الاقتصاد العالمي يتباطأ ويسود العزوف عن المخاطرة".

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة انخفضت 1.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن عشر من أكتوبر، مقارنة مع توقعات محللين بزيادة 2.2 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن الانخفاض في المخزونات الأسبوعية جاء مع قيام المصافي بزيادة استهلاك الخام وتراجع واردات النفط، مما سبب قفزة للخامين القياسيين يوم الأربعاء.