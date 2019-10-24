تفاصيل إنشاء مشروع مصري روسي بـ300 مليون دولار

شهد وزير التجارة والصناعة، والمهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة "المتحدة لتجهيز وتعبئة الزيوت" وشركة "EFKO" الروسية لتصنيع الزيوت.

وذلك لإنشاء مشروع استثماري ضخم في السوق المصري في مجال تصنيع وتعبئة الزيوت النباتية باستثمارات باستثمارات تصل إلى 300 مليون دولار، وبحجم أعمال متوقع يصل إلى حوالي 1.5 مليار دولار خلال 5 سنوات، حضر التوقيع النائب الأول لوزير التنمية الاقتصادية الروسي ونائبة، وزير الزراعة الروسي، والوزير مفوض تجاري ناصر حامد رئيس المكتب التجاري المصري بموسكو.

وقد اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال التصنيع المشترك بالسوق المصري والتصدير لأسواق الدول الإفريقية، وذلك من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية وإنشاء مصانع منتجات الزيوت النباتية والتعاون في مجال زراعة الحبوب المحتوية على الزيوت للإنتاج والاستهلاك المحلي والاندماج في سلسلة توريد الزيوت النباتية العالمية واستحداث خط لمنتجات الألبان البديلة القائمة على النباتات، إلى جانب إنشاء صومعة حبوب لتخزين 2 مليون طن سنويا.

كما نص الاتفاق على التعاون بين الجانبين في مجالات نقل الخبرات وتبادل الخبراء وتنمية الموارد البشرية وتنمية سلاسل التوريد إلى جانب مجالات نقل التكنولوجيات المتطورة وتوريد الآلات والمعدات.

وفي هذا الإطار أكد وزير التجارة والصناعة أن توقيع هذا الاتفاق يأتي كنتيجة مباشرة لزيارة الرئيس السيسي الحالية لدولة روسيا، وكذا تتويجا للعلاقات المتميزة التي تربط القطاع الخاص المصري والروسي خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية وحكومتي البلدين بأهمية تنمية وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.