الصوت والضوء بالصينية في أبو سمبل وفيله

انتهت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال من أعمال فنية خاصة بإدخال اللغة الصينية لعروض الصوت والضوء بمنطقتى فيلة وأبو سمبل كإحدى اللغات الأساسية التي يقدم بها العرض ليصبح عرض الصوت-والضوء مقدم بشكل حى بتسع لغات.

يأتي هذا في إطار خطة الشركة فى فتح أسواق سياحية جديدة كالسوق السياحى الصينى والذى يعد من أكبر الأسواق الوافدة للمقاصد السياحية المصرية.

وقد صرح محمد عبد العزيز رئيس الصوت والضوء إن الشركة قد انتهت من ادخال اللغة الصينية بمنطقتى ابوسمبل وفيله لأول مرة فى تاريخ الصوت والضوء حيث تم تسجيل العرض بالتعاون مع المخرج السينمائى شريف مندور فى مدينة الإنتاج الإعلامي ببكين فى استوديوهات يونيفرسال العالمية بأحدث الأساليب التقنية وبالاستعانة أشهر وأكبر نجوم السينما والإذاعة الصينية.

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وأضاف عبد العزيز إنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم إطلاق أول عروض للصوت والضوء باللغة الصينية بمنطقتي فيلة وأبو سمبل لتصبح مناطق الصوت والضوء ناطقة باللغة الصينية.

كما أشار عبد العزيز إن عملية إدخال لغة لعروض الصوت والضوء أمر ليس بهين فقد يحتاج مجهودات كبيرة لإنجازه فى فترة وجيزة وذلك لأن له مراحل كثيرة لإخراجه فى النهاية بنفس قيمة وجمال باقى العروض باللغات الأخرى.

جدير بالذكر أنه قد تم إدخال اللغة الصينية لعروض الصوت والضوء بمنطقتى الهرم والكرنك مع بداية هذا العام كإحدى اللغات الأساسية ويقدم العرض الصينى الان بمنطقة الهرم يوم الأحد الساعة الثامنة مساءً وفي منطقه الكرنك يوم الجمعه الساعة التاسعة مساءً.