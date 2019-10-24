قنبلة الموسم.. مدافع عربي يقترب من ريال مدريد

اتسعت دائرة المرشحين للانضمام إلى ريال مدريد الإسباني لتدعيم الجبهة اليمنى خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

ودخل الجزائري يوسف عطال نجم نيس الفرنسي ضم دائرة المطلوبين في ريال مدريد بحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي الذي أعلن أن عطال والشاب دافيد كالابريا ظهير ميلان الإيطال مطلوبان في النادي الملكي.

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وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد وضع قائمة تضم 3 مرشحين لشغل هذا المركز، من بينهم دافيد كالابريا لاعب ميلان ولوكاس كلوسترمان لاعب لايبزيج، والجزائري يوسف عطال ظهير أيمن نيس الفرنسي

ويعتقد أن هدف ريال مدريد الأول هو مدافع ميلان والذي يعتبر أساسيًا في صفوف الروسينيري على مدار المواسم الماضية.