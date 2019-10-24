أزمة جديدة داخل أروقة ريال مدريد

توجد أزمة كبيرة داخل فريق ريال مدريد بسبب الدقائق القليلة التي يشارك فيها نجم الفريق مع المرينجي خلال الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.
ووفقاً لصحيقة "الماركا" الإسبانية أن النجم الكولومبي خاميس رودريجيز في ريال مدريد غير راض ومستاءمنزعج من قلة المشاركة مع ريال مدريد خلال المباريات سواء في الدوري المحلي أو الأوروبي.
وتابعت الصحيفة : بعد أن أمضى خاميس بضعة أسابيع في الثناء على اللعب في حاجز الألم والإسهام في تحقيق هدف مهم ، يتم الآن استجواب جيمس بشأن عروضه منذ فترة الاستراحة الدولية.
وأضافت: وكانت بداية في الهزيمة 1-0 أمام ريال مايوركا ، وبغض النظر عن وضعه كواحد من أكثر الأعضاء شهرة في تلك البداية الحادية عشرة ، كان الأكثر انتقادات من قبل المشجعين ووسائل الإعلام على حد سواء.
وأوضحت : لم يثق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في بدء المباراة ضد جالطا سراي في دوري الأبطال ، بدلاً من اختياره ليقدمه كبديل في الدقيقة 79 ، لكنه فشل في الظهور واستجوبته وسائل الإعلام الإسبانية مرة أخرى.
وأشارت إلى أن كانت كل الأنظار في وسائل الإعلام الكولومبية على غياب صانع الألعاب عن الانهيار الدولي الأخير من أجل التركيز بالكامل على حياته المهنية في ريال مدريد ، لكن من الواضح أن مجرد منح وقت لعب لن يكون كافياً.
واختتمت الصحيفة: يجب أن يكون جيمس نقطة محورية في الفريق لقد فاز بالفعل بدوري أبطال أوروبا لكن حقيقة أن المدرب الفرنسي يثق فيفيدي فالفيردي ولوك مودريتش غير المناسب أكثر منه ليست علامة جيدة.
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