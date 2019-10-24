روسيا: الوحدات الكردية تنسحب من المناطق الحدودية فى سوريا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، أن الوحدات الكردية بدأت بالانسحاب، اليوم الخميس، من المناطق الحدودية في سوريا، وفق اتفاق سوتشي بين الجانبين الروسي والتركي.

وقال فيرشينين- في تصريح صحفي، حسبما أفادت وكالة أنباء نوفوستي: "إن المقاتلين الأكراد بدأوا في سحب تشكيلاتهم من المناطق الحدودية المتاخمة لتركيا"، مضيفا "يسعدنا أن نلاحظ أن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في سوتشي يجري تنفيذها، فكل شيء يجري تنفيذه".

وكان الرئيسان الروسي والتركي توصلا خلال لقاء جمعهما في مدينة سوتشي الروسية، أمس الأول الثلاثاء، لمذكرة تفاهم بشأن خطوات مشتركة بين البلدين؛ لتسوية الوضع في شمال شرق سوريا، وبموجب هذه المذكرة، تدخل وحدات الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري إلى المناطق المتاخمة لمنطقة عملية "نبع السلام" التركية.

وتحدد المذكرة فترة مدتها 150 ساعة، يتعين على وحدات حماية الشعب الكردية- العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية- أن تنسحب خلالها من منطقة عمقها 30 كلم متاخمة للحدود التركية، على أن يبدأ العسكريون الروس والأتراك تسيير دوريات مشتركة هناك.