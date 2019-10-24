الصليب الأحمر يحذر من وقوع كارثة على حدود كرواتيا

حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس، من احتمالية وقوع كارثة إنسانية في مخيم مؤقت للمهاجرين على الحدود بين البوسنة وكرواتيا.

وطالبت اللجنة- في بيان أوردته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية- بنقل الموجودين بداخل المخيم إلى منطقة أكثر أمانًا في أسرع وقت ممكن.

وأشارت اللجنة إلى أن مخيم "فوجاك"، الذي يطلق عليه المهاجرون الذين يعيشون به اسم "الغابة"، لا توجد به مياه جارية ولا كهرباء ولا مراحيض صالحة للاستعمال، كما أنه يكتظ بالأشخاص حيث يوجد به حاليًا قرابة الـ700 شخص، لافتة إلى أن المخيم يوجد به 80 خيمة فقط ويعمل به 5 متطوعين تابعين للصليب الأحمر للبوسنة.