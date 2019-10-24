بريطانيا تحدد هوية 39 جثة عثر عليها قرب لندن

أكدت الشرطة في مقاطعة "إسكس" البريطانية، اليوم الخميس، أن الأشخاص الذين عثر على جثثهم قرب العاصمة لندن مؤخرًا يحملون الجنسية الصينية.

وقالت الشرطة- حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية- في نشرتها باللغة الإنجليزية : إن الجثث لـ31 رجلا و8 سيدات، مشيرة إلى أن التحقيقات مع سائق الشاحنة البالغ من العمر 25 عامًا ما زالت جارية.

وكانت الشرطة البريطانية قد داهمت منزلين في أيرلندا الشمالية قبل وقت قصير للاشتباه في ارتباطهما بالمشتبه به في هذه الواقعة، مو روبنسون، الذي تم اعتقاله بعد العثور على الجثث فى حديقة "ووترجليد الصناعية"، أمس الأربعاء.

يشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد تعهد بالعمل مع شرطة مقاطعة "إسكس" لمعرفة الحقيقة وراء واقعة العثور على جثث 39 شخصًا داخل حاوية بالقرب من العاصمة لندن، كما وصف هذا الحادث بـ"المأساوي والمفزع".