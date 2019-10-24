الكرملين: لا نفكر حاليًا بموضوع خليفة بوتين فى 2024

أكدت الرئاسة الروسية أنها لا تفكر حاليًا بموضوع خليفة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 2024، مشيرة إلى أنه ما زال هناك عمل شاق وما زالت الانتخابات بعيدة.

وردًا على سؤال حول هذا الموضوع، قال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس: "إن الانتخابات الرئاسية ما زالت بعيدة، ونحن فى المرحلة الأولى من الدورة الرئاسية الحالية".

وأضاف: "لا أحد يفكر حاليًا في هذا الأمر، حيث يقوم الجميع في الوقت الراهن بعمل شاق".

يذكر أن نتائج استطلاع أجراه مؤخرًا مركز "ليفادا" الروسى تفيد بأن 39 بالمئة من المواطنين الروس يثقون ً فى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويتقاسم المرتبة الثانية بنسبة 14 بالمئة كل من رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي، ووزير الخارجية، سيرجي لافروف.

في حين احتل وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو المرتبة الثالثة بـ13 بالمئة، يشار إلى أن الولاية الرئاسية الحالية لفلاديمير بوتين تنتهى فى عام 2024، حيث لا يحق له وفق الدستور الروسي الترشح لولاية رئاسية جديدة.