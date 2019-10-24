ثمَّن رئيس مجلس الوزراء الانتقالي د. عبدالله حمدوك موقف الاتحاد الأوروبي الداعم لإنجاح الفترة الانتقالية، جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه بمجلس الوزراء سفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى السودان السيد روبرت فان دن دول. ورحب رئيس مجلس الوزراء بالسفير فان دول وأكد حرص السودان للانفتاح على العالم الخارجي والعودة للأسرة الدولية بالكامل. Advertisements وتطرق اللقاء إلى ضرورة إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. من ناحيته أكد سفير الاتحاد الأوروبي التزام الاتحاد بدعم الحكومة الانتقالية، وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يضع أولوية لتقديم الدعم في مجال المساعدات الإنسانية للمناطق المتأثرة بالحرب والنزاعات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حمدوك يثمن موقف الاتحاد الأوروبي الداعم للفترة الانتقالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.