تونس يتصدر ترتيب المنتخبات العربية فى تصنيف "فيفا"

تصدر المنتخب التونسي ترتيب المنتخبات العربية في التصنيف الشهري الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، حيث احتل المركز الـ29 عالميًا برصيد 1495 نقطة.

وجاء المنتخب الجزائري في المركز الثاني عربيًا والـ38 عالميًا برصيد 1469، ثم المنتخب المغربي ثالث عربيًا والـ42 عالميًا برصيد 1457.

وتصدر المنتخب السنغالي ترتيب المنتخبات الإفريقية، حيث احتل المركز الـ20 عالميًا برصيد 1546 نقطة، ثم المنتخب التونسي ثم المنتخب النيجيري ثم المغربي ثم المصري.

وتصدر المنتخب الإيراني منتخبات آسيا، حيث احتل المركز الـ27 عالميًا برصيد 1505 نقاط، وخلفه المنتخب الياباني ثم الكوري الجنوبي، ثم أستراليا.

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واحتل المنتخب البلجيكي صدارة الترتيب برصيد 1755 نقطة، وحل المنتخب الفرنسي بطل العالم ثانيًا برصيد 1726 نقطة، فيما جاء المنتخب البرازيلي في المركز الثالث برصيد 1715 نقطة، وظل المنتخب الإنجليزي في المركز الرابع برصيد 1651، فيما صعد منتخب أوروجواي مركزًا ليحتل المركز الخامس برصيد 1642 نقطة.

واحتل المنتخب البرتغالي المركز السادس برصيد 1632 نقطة، فيما صعد المنتخب الكرواتي مركزًا ليحتل المركز السابع برصيد 1631 نقطة، وهبط المنتخب الإسباني مركزا ليحتل المركز الثامن برصيد 1625 نقطة، وجاء المنتخب الأرجنتيني في المركز التاسع برصيد 1617 نقطة، واحتل المنتخب الكولومبي المركز العاشر برصيد 1615 نقطة.

وكانت أبرز المنتخبات التي صعدت في الترتيب هي منتخبات أوكرانيا، الذي صعد ثلاثة مراكز ليحتل المركز الـ22 عالميا، والمنتخب الياباني، الذي صعد ثلاثة مراكز ليحتل المركز الـ28، والمنتخب التركي، الذي صعد أربعة مراكز ليحتل المركز الـ32 عالميا، والمنتخب الروسي، الذي صعد خمسة مراكز ليحتل المركز الـ37 عالميا.