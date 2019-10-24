كيف تسعى مصر لتحقيق أهداف الأمم المتحدة إفريقيًا؟

تحتفل وزارة الخارجية، اليوم الخميس، بيوم الأمم المتحدة، الذي يتوافق مع دخول ميثاق المنظمة حيز النفاذ عام 1945، وذلك من خلال حملة تطلقها بهذه المناسبة على الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" باللغتين العربية والإنجليزية.

وأكدت وزارة الخارجية على الدور الذي تقدمه مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة على المستوى الإقليمي، من خلال أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، والتي تمثلت في تسخير الإمكانيات والخبرات المصرية لدفع عجلة العمل الإفريقي المشترك لآفاق أرحب من خلال العمل على الإسراع بدخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز النفاذ، والعمل على دعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية في إفريقيا للمساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي وتعزيز التجارة البينية.

كما رصدت وزارة الخارجية الأولويات المصرية خلال الرئاسة الحالية للاتحاد الإفريقي، منها مواصلة عملية الإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد الإفريقي، وتعزيز قدرات التجمعات الاقتصادية الإقليمية، باعتبارها اللبنات الأساسية للجماعة الاقتصادية الإفريقية.

وتهدف الحملة إلى التعريف بدور مصر في الأمم المتحدة من خلال استعراض عضوية مصر الحالية في اللجان والمجالس المختلفة، والمراكز رفيعة المستوى التي شغلها مصريون داخل المنظمة، بالإضافة إلى المشاركة المصرية في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وتسليط الضوء على إنجازات مصر في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، ودور مصر في قيادة جهود أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، من خلال رئاسة مصر الحالية الاتحاد الإفريقي.